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Afganistan'da operasyon sırasında siviller vuruldu

Helmand Valisi Muhammed Yasin Han:- "Taliban örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yanlışlıkla siviller vuruldu"

28 Kasım 2018 Çarşamba 19:03
Afganistan'da operasyon sırasında siviller vuruldu

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Garmsir ilçesinde Taliban'a yönelik operasyonda sivillerin vurulduğu bildirildi.

Helmand Valisi Muhammed Yasin Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede Taliban örgütüne yönelik operasyonda yanlışlıkla sivillerin vurulduğunu, ölü sayısının henüz netleşmediğini söyledi.

Han, militanların, sivil halkı kendilerine siper olarak kullandığını ve bu nedenle sivil kayıp yaşandığını kaydetti.

Bölge sakinlerinden Feda Muhammed ise ''Bölgede düzenlenen hava saldırısında 23 sivil yaşamını yitirdi.'' dedi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 19:03
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