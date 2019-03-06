Afganistan’da ölü sayısı 16’ya yükseldi
Afganistan’ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.06 Mart 2019 Çarşamba 10:52
Afganistan’ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.
Afganistan’ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada, 5 saldırgan tarafından MQ isimli bir şirketin çalışanlarına yönelik düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Saldırının ardından güvenlik güçleri ve saldırgan arasında çatışma yaşandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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