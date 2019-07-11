Afganistan'da Maarif Vakfı öğrencisi birinci oldu

KABİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Herat Erkek Lisesinden mezun olan Raşid Yusufi, ülke genelinde yapılan üniversiteye giriş sınavında birinci oldu.

TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde yapılan Üniversiteye Giriş Sınavında (Konkor) birinci olarak Herat Tıp Fakültesini kazanan Raşid Yusufi'nin Afgan-Türk Maarif Okulları Herat Erkek Lisesinden 2019 yılında mezun olduğunu söyledi.

TMV tarafından Yusufi'yi teşvik amaçlı bir bilgisayar hediye edildiğini ifade eden Voyvot, direktörlük olarak ayrıca Raşid Yusufi'yi 1 hafta Türkiye gezisine götüreceklerini ve Türkiye'de eğitim imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Voyvot, TMV'ye ait diğer okullardan mezun olan öğrencilerin de yüksek puan alarak çok iyi bölümleri kazandıklarını vurguladı.

Afganistan'a ve halkına hizmet edecek öğrenciler yetiştirmek için çabaladıklarını dile getiren Voyvot, TMV okullarından mezun olan öğrencileri iyi yerlerde ve iyi görevlerde görmekten mutluluk duyduklarının altını çizdi.

Öte yandan Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada ise Afgan-Türk Maarif Okulları Herat Erkek Lisesinden mezun olan Raşid Yusufi'nin, Konkor sınavında 350.25 puan alarak ülke birincisi olduğu ve Herat Tıp Fakültesini kazandığı duyuruldu.

Konkor sınavına bu sene 170 binden fazla öğrenci katıldı.