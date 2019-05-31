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Afganistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

Türkiye Maarif Vakfı Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi tarafından, ramazan ayı nedeniyle okullar arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

31 Mayıs 2019 Cuma 21:37
Afganistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

KABİL (AA) - Afganistan'da, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi tarafından, ramazan ayı nedeniyle okullar arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.

Finale kalan öğrenciler için TMV Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinde yapılan ödül törenine, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ateşesi Abdulcelil Alpkıray, Belh Kültürü Müdürü Salih Muhammed Halik, Hac ve Evkaf Müdürü Mahmud Danişcu katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TMV Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Ahmet Sami Demir, Müslümanlar olarak Kuran-ı Kerim'i okumak için çaba sarf ettiklerini ve Kuran-ı Kerim'in bir rehber olduğunu söyledi.

Bu sene ilkini düzenledikleri ve gelecek senelerde de yapmayı planladıkları yarışmanın finalini yapma heyecanı yaşadıklarını ifade eden Demir, ''Rabbim iyi insanlar yetiştirme hususunda yolumuzu açsın ki biz de Kur-an'ı tanıyan ve onu hakkıyla yaşayan evlatlar yetiştirebilelim.'' dedi.

Yarışmada birinciye dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncüye tablet verildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:37
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