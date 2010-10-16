Afganistan’da korkutan hastalık

Afganistan’da deride biçimsiz yaralara yol açan tropik bir hastalığın baş gösterdiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, Afganistan’da onbinlerce kişiyi etkileyen hastalığa, tatarcık sineğinin ısırığının neden olduğunu, tıp dilinde “kutanöz layşmanyazis” adıyla geçen hastalığa, dişi flebotomik tatarcık sineğinin taşıdığı bir parazitin yol açtığını kaydetti. Tedavisi olan ve hayati risk taşımayan hastalığın, kişinin vücudunda derin yara izleri bırakabileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hastalığın, Afganistan’da 13 milyon kişiyi tehdit ettiğini ve çok sayıda yoksul Afgan’ın, tedaviyi karşılayacak paraya sahip olmadığını açıkladı. Kabil’i “kutanöz layşmanyazisin dünya başkenti” olarak tanımlayan DSÖ’ye göre, ülkede vaka sayısı 2000’li yılların başında 17 bin iken, 2009’da 65 bine çıktı. DSÖ’nün Afganistan temsilcisi Peter Graaff, ülkede yeni kutanöz layşmanyazis salgınının, Ağustos ayında batıdaki Herat’a bağlı Kohsan yöresinde ortaya çıktığı, köyde şimdiye kadar 63 kişinin hastalığa yakalandığı, salgının sebebinin, bölgeye giden DSÖ ekibi tarafından incelendiğini ifade etti.