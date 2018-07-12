Afganistan'da korkunç saldırı: 15 kişi öldü
Kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanlarının askeri karakola düzenlediği saldırıda 15 askerin öldüğü açıklandı.12 Temmuz 2018 Perşembe 14:36
209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, militanların Daşt-i Arçi ilçesindeki askeri karakola saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 15 askerin öldüğünü, 13 askerin yaralandığını ifade eden Rezai, kısa süreliğine örgüt kontrolüne geçen karakolun geri alındığını belirtti.
Görgü tanıkları, saldırıda 30'dan fazla askerin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.
Taliban ise saldırıda 72 askerin öldüğünü iddia etti.
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