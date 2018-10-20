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Afganistan'da korkunç gün! Hayatını kaybedenlerin sayısı belli oldu

Gün boyu milletvekili seçimlerini hedef alan 193 saldırıda 36 kişinin öldüğü bildirildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:41
Afganistan'da korkunç gün! Hayatını kaybedenlerin sayısı belli oldu

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı Ahtar  Muhammed İbrahimi, milletvekili seçimleri için oy kullanma işleminin başladığı  saatten bu yana ülke genelinde 193 saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda 27'si sivil toplam 36 kişinin hayatını kaybettiğini ifade  eden İbrahimi, 126 kişinin de yaralandığını belirtti.

İbrahimi, söz konusu saldırıların; yol ve seçim merkezlerine yapılan  bombalı saldırı, seçimin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine doğrudan saldırı  ve intihar saldırıları şeklinde gerçekleştiğini kaydetti.

İbrahimi, terör örgütlerinin seçime engel olmak için planladığı  saldırıların çoğunun engellendiğini vurguladı.

Öte yandan, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda  31 örgüt üyesinin öldürüldüğünü dile getiren İbrahimi, öldürülenlerin arasında 4  Taliban yöneticisinin de bulunduğunu aktardı.
 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:41
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