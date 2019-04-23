Afganistan’da kömür madeninde patlama: 7 ölü Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Samangan vilayetinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 7 madenci hayatını kaybetti, 2 madenci ise yaralandı.

Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Samangan vilayetinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 7 madenci hayatını kaybetti, 2 madenci ise yaralandı.

Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Samangan vilayetine bağlı Dar-i-Suf kasabasındaki bir kömür madeninde dün sabah meydana gelen grizu patlamasında 7 madenci hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürü Sözcüsü Haşim Bayan 2 madencinin ise patlamada yaralandığını bildirdi.

Dar-i-Suf kasabasında yaklaşık iki hafta önce başka bir kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada da 6 madenci hayatını kaybetmişti.

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