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Afganistan'da kaymakama bombalı saldırı!

Afganistan'ın Gor vilayetinin Çahar Sede ilçesi kaymakamı, aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:33
Afganistan'da kaymakama bombalı saldırı!

Afganistan'ın Gor vilayetinin Çahar Sede ilçesi kaymakamı, bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

Gor Valiliği Sözcüsü Abdulhay Hatibi, ilçe merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Çahar Sede Kaymakamı Mirza Muhammed İbrahim'in de içinde bulunduğu makam aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Hatibi, saldırıda İbrahim'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:33
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