Afganistan'da karakola saldırı: Çok sayıda polis öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde Taliban militanlarının polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 polisin öldüğü bildirildi.

Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hocai Gar ilçesindeki polis karakoluna militanların saldırı düzenlemesi sonucu 8 polisin hayatını kaybettiğini belirtti.

Militanların karakoldaki silahları da alarak kaçtığını söyleyen Esir, saldırının örgüt üyeleriyle irtibattaki bir polisin yardımıyla düzenlendiğini, söz konusu polisin de militanlarla kaçtığını sözlerine ekledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, 9 polisin öldüğünü iddia etti.