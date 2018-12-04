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Afganistan'da kadın sporcuların istismarına ilişkin soruşturma talimatı

04 Aralık 2018 Salı 13:37
Afganistan'da kadın sporcuların istismarına ilişkin soruşturma talimatı

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, kadın sporcuların istismarıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Gani, Cumhurbaşkanlığı sarayında sporcularla yaptığı görüşmede, son günlerde medyada yer alan ''Kadın sporcuların cinsel tacize uğradığı'' iddialarının şok edici olduğunu belirtti.

Söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlatılmasını isteyen Gani, kadın sporculara karşı her türlü suistimalin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Afganistan Başsavcısı Farid Hamidi de konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını ve en yakın zamanda sonuçları açıklayacaklarını kaydetti.

Guardian gazetesi, Futbol Federasyonu yetkililerinin kadın sporculara cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:37
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