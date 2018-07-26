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Afganistan'da istihbarat konvoyuna bombalı saldırı! 4 ölü

Son haftalarda peş peşe bombaların patladığı başkent Kabil'de, bu kez patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi. Taliban'ın üstlendiği saldırıda en az 4 can kaybı var.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:08
Afganistan'da istihbarat konvoyuna bombalı saldırı! 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat birimine bağlı konvoyun geçişi sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Taliban'ın üstlendiği kanlı eylemde en az 4 kişi öldü; yaklaşık 10 kişi de yaralandı.

Kabil polis sözcüsü Haşmet Stanekzai yaptığı açıklamada yerel saatle sabah 05:00 sularında meydana gelen olayda bomba yüklü araç kullanılığını söyledi.

Ölü ve yaralı konusunda değişik kaynaklardan farklı bilgiler paylaşıldı. Stanekzai, dört kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını kaydederken; sağlık bakanlığı yetkilileri üç yaralının hastanelerdeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Taliban olaydan kısa bir süre sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendiğini ve eylemde güvenlik güçlerinden onlarca kişinin öldüğünü iddia etti.

Kaynak: Euronews

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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