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Afganistan'da intihar saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı var

Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleşen intihar saldırısı sonucu yetkililerden yapılan açıklamada en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 54 kişinin de yaralandığı belirtildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:43
Afganistan'da intihar saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı var

Kabil’deki bir oy kullanma merkezinde gerçekleşen olayın intihar saldırısı olduğunu söylenirken, Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahid Majro yaptığı açıklamada en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 54 kişinin yaralandığını söyledi.

SALDIRI SORUMLULARI TESPİT EDİLEMEDİ

Kabil Polis Şefi Daud Amin ise yapılan ilk incelemeler sonucu saldırının, merkeze kimlik kartlarını almaya giden sivillere yönelik yapıldığını belirtti. Açıklamada saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği hala tespit edilemezken, soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:43
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