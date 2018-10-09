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Afganistan’da intihar saldırısı: 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Laskhar Gah şehrinde seçim mitingi sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

09 Ekim 2018 Salı 16:01
Afganistan’da intihar saldırısı: 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Afganistan’ın Helmand vilayetine bağlı Laskhar Gah şehrinde seçim mitinginde gerçekleştirilen intihar saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri tarafından hastanelere götürülürken, Parlamento üyesi Saleh Mohammad Achikzai’nin saldırıdan hafif sıyrıklarla kurtulduğu bildirildi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zvak yaptığı açıklamada, intihar saldırısının seçim mitingi sırasında yerel saatle 14.50 sularında meydana geldiğini söyledi. Saldırıda ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyleyen Zvak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, detayların daha sonra açıklanacağını sözlerine ekledi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:01
  1. afganistan
  2. intihar saldırısı
  3. laskhar gah

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