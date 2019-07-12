Afganistan’da intihar saldırısı: 5 ölü Afganistan’ın doğusunda düzenlenen intihar saldırısı sonucunda 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Afganistan’ın doğusunda düzenlenen intihar saldırısı sonucunda 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken 40 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırının yerel bir yöneticinin oğlunun düğünü sırasında meydana geldiği kaydedildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, intihar saldırganının üzerine yerleştirilen bombayı düğününü ortasında patlattığını belirtti.

Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da henüz kimsenin üstlenmediği öğrenildi.

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