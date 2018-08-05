Afganistan'da intihar saldırısı: 3 NATO askeri öldü
Reuters haber ajansı, Afganistan'ın doğusundaki intihar saldırısında üç NATO askerinin yaşamını yitirdiğini açıklıyor.05 Ağustos 2018 Pazar 11:19
Sık sık saldırılara sahne olan Afganistan'da bugün bir kez daha bomba patladı.
Reuters haber ajansı, ülkenin doğusunda gerçekleşen intihar saldırısında üç NATOmensubunun öldüğünü duyurdu.
Associated Press (AP) haber ajansı ise, yaşamını yitiren askerlerden birinin ABD'li olduğunu bildiriyor. Diğer iki asker ise, Afgan.
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