Afganistan'da intihar saldırısı: 3 NATO askeri öldü

Sık sık saldırılara sahne olan Afganistan'da bugün bir kez daha bomba patladı.

Reuters haber ajansı, ülkenin doğusunda gerçekleşen intihar saldırısında üç NATOmensubunun öldüğünü duyurdu.

Associated Press (AP) haber ajansı ise, yaşamını yitiren askerlerden birinin ABD'li olduğunu bildiriyor. Diğer iki asker ise, Afgan.