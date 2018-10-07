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Afganistan'da ilçe emniyet müdürü ve korumaları öldürüldü

Taliban2ın Afganistan'da Vardek vilayetinin Said Abad ilçesine düzenlediği saldırıda ilçe emniyet müdürü ve 6 koruması öldürüldü.

07 Ekim 2018 Pazar 12:31
Afganistan'da ilçe emniyet müdürü ve korumaları öldürüldü

Maydan Vardek Valiliği Sözcüsü Abdul Rahman Mengel, militanların ilçe merkezine dört koldan saldırdığını belirtti.

Saldırıda ilçe Emniyet Müdürü Nezrab Şah Haşimi ile 6 korumasının hayatını kaybettiğini ifade eden Mengel, 4 polisin de yaralandığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu ilçe merkezinin kontrolünün sağlandığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:31
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