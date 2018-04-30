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Afganistan'da ikinci patlama: 4 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 60 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından iki patlama daha meydana geldi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:59
Afganistan'da ikinci patlama: 4 kişi öldü

Yerel basında yer alan haberlere göre ilk patlamada 6 kişi yaralanırken, ikinci patlamada 4 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı. Saldırının motosikletli bir canlı bomba tarafından yapıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, yetkililerin olay yerine ambulans gönderdiklerini söyleyerek, patlamada 4 kişinin öldüğünü doğruladı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde seçim merkezine yönelik bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:59
  1. Afganistan
  2. İçişleri Bakanlığı

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