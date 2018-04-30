Afganistan'da ikinci patlama: 4 kişi öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 60 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından iki patlama daha meydana geldi.30 Nisan 2018 Pazartesi 08:59
Yerel basında yer alan haberlere göre ilk patlamada 6 kişi yaralanırken, ikinci patlamada 4 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı. Saldırının motosikletli bir canlı bomba tarafından yapıldığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, yetkililerin olay yerine ambulans gönderdiklerini söyleyerek, patlamada 4 kişinin öldüğünü doğruladı.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde seçim merkezine yönelik bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Kaynak: Reuters
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