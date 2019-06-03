Afganistan’da hükümet işçilerini hedef alan bombalı saldırı: 5 ölü Afganistan’ın başkenti Kabil’de hükümet çalışanlarını taşıyan otobüse gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de hükümet çalışanlarını taşıyan otobüse gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in güneyindeki Amerikan Üniversitesi yakınlarında Afganistan İdare Reformu Ofisi çalışanlarının bulunduğu otobüs hedeflenerek gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, patlamanın Darul Aman Caddesi’nde Amerikan Üniversitesi yakınlarında yerel saatle öğleden sonra 13.30’da manyetik bir el yapı patlayıcının (EYP) patlatılmasıyla meydana geldiğini söyledi. Otobüsün işçiler tarafından kiralandığı, hükümete ait olmadığı belirtildi.

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