Afganistan’da hükümet binasına saldırı: 6 ölü, 14 yaralı

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde silahlı kişilerin yabancı yardım kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldığı sırada Afgan hükümet binasına düzenledikleri saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Nangarhar Eyaleti Valisi Sözcüsü Attaullah Khogyani, saldırganların Mülteciler ve Geri Gönderim Departmanının yerleşkesini hedef aldığını, militanlarla güvenlik güçleri arasında başlayan yoğun çatışmanın 5 saat sürdüğünü bildirdi. Khogyani, güvenlik güçlerinin binayı araştırdığını, ölü sayısının daha da artabileceğini söyledi.

Saldırı çoklu patlamalarla başladığında, yabancı yardım kuruluşlarının yerli temsilcileriyle hükümet binasındaki çalışanlar toplantı halindeydi. Khogyani, "Toplantıya katılan tüm yardım kuruluşlarının temsilcileri Afgan milliyetine mensup. Mülteciler ve Geri Gönderim Departmanının müdürü de dahil olmak üzere içeride kalanların kurtarıldı. 2 saldırgan öldürüldü" dedi.

Taliban olayla bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.