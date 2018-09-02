Afganistan'da helikopter faciası! Kayıplar var

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

Belh'teki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Hanif Rezai, yabancı bir şirkete ait helikopterin kolordudan kalktıktan kısa süre sonra yere çakıldığını söyledi.

Düşmesinin hemen ardından helikopterde yangın çıktığını ifade eden Rezai, kazada helikopterdeki 10 güvenlik görevlisinden 3'ünün kurtarıldığını ve 7 güvenlik görevlisiyle yabancı pilotların akıbetinin henüz bilinmediğini belirtti.

Rezai, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.