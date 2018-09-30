0553 313 94 23

Afganistan'da helikopter düştü! Helikopterde 8 kişi bulunuyordu

Kabil yakınındaki Pervan vilayetinde Afgan Özel Kuvvetleri'i taşıyan helikopterin düştüğü bildirildi.

30 Eylül 2018 Pazar 10:14
Afganistan'da helikopter düştü! Helikopterde 8 kişi bulunuyordu

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şahkar, Afgan Özel Kuvvetlerini taşıyan helikopterin, Pervan'ın Koh Safi ilçesine bağlı Mandi Kul köyünde düştüğünü söyledi.

Kazada, helikopterde asker ve polisten oluşan 8 güvenlik görevlisinden kaçının öldüğü veya yaralandığına ilişkin net bilgiye henüz sahip olmadıklarını ifade eden Şahkar, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.

Taliban ise helikopterin örgüt tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Yaklaşık iki hafta önce ülkenin batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopter düşmüştü.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 10:14
  1. Afganistan
  2. Pervan
  3. kabil
  4. Afgan Özel Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Angela Merkel bunu ilk kez yaptı, Almanlar dondu kaldı!
    1. Angela Merkel bunu ilk kez yaptı,..
    2. Ordu’da genç sporcudan acı haber!
    3. Kemal Kılıçdaroğlu baklayı ağzından..
    4. İnsanlık dışı muamele! Polis Edirne'de..
    5. İstanbul'da 14 bin 200 bandrolsüz..
    6. Düzce Valisi, internet sitesine gelen..
    7. Elon Musk istifa edecek
    8. Boğazda ilginç görüntü!
    9. Beceriksiz CHP
    10. Gaziantep'te istinat duvarı çöktü!..
    11. Kastamonu'nun meşhur 'çekme helva'sı..
    12. Bu mahallede yaşayan herkesin soyadı..
    13. Kılıçdaroğlu’ndan CHP’lilere talimat:..
    14. Camiler Avrupa'daki varlığımızın..
    15. Süresiz nafaka sempozyumu bugün
    16. Uyuşturucu satıcısı dizi oyuncusu çıktı
    17. Genç atletizm sporcusu, epilepsi..
    18. TSE belgelerinde yüzde 25 indirim
    19. Mehmetçik’e MEMED yol gösterecek
    20. Sarıgül - Hakan ikilisinin yerel seçim..
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı