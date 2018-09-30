Afganistan'da helikopter düştü

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınındaki Pervan vilayetinde Afgan Özel Kuvvetlerini taşıyan helikopterin düştüğü bildirildi.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şahkar, Afgan Özel Kuvvetlerini taşıyan helikopterin, Pervan'ın Koh Safi ilçesine bağlı Mandi Kul köyünde düştüğünü söyledi.

Kazada, helikopterde asker ve polisten oluşan 8 güvenlik görevlisinden kaçının öldüğü veya yaralandığına ilişkin net bilgiye henüz sahip olmadıklarını ifade eden Şahkar, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.

Taliban ise helikopterin örgüt tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Yaklaşık iki hafta önce ülkenin batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopter düşmüştü.