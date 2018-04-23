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Afganistan'da hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Seçim merkezinde 57 can kaybına yol açan bombalı saldırının kurbanları son yolculuğuna uğurlanırken, bir yandan da seçmenler kayıt için kuyruğa giriyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:15
Afganistan'da hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Çalkantılı yılları bir türlü geride bırakamayan Afganistan, bugün bir yandan terör kurbanlarını toprağa verirken bir yandan da seçmen kayıtları sürüyor.

Başkent Kabil'deki seçim merkezinde dün gerçekleşen bombalı saldırıda yaşamını yitirenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Kurbanların cenazeleri bugün peş peşe mezarlığa getirildi.

Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 57 insanın yaşamını yitirdiği ülke saldırının şokunu yaşıyor.

Ülkeyi kana bulayan saldırıyı, terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Geçen hafta da bir seçim merkezine Taliban teröristleri baskın düzenlemiş ve beş kişiyi kaçırmıştı.

Kabil'deki seçim merkezlerinde ise seçmen kayıtları sürüyor. Yüksek güvenliğin dikkat çektiği merkezlere gelenler, isimlerini seçmen kütüklerine yazdırıyor.

20 Ekim'de milletvekili seçimleri için sandığa gidecek ülkede, seçmen kayıtları 14 Nisan'da başlamıştı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:15
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