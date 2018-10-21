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Afganistan'da oy verme işlemleri yeniden başladı

Afganistan'da milletvekili seçimlerinde dün çeşitli nedenlerle kapalı olan 400 seçim merkezinde bugün oy verme işlemleri yeniden başladı.

21 Ekim 2018 Pazar 09:21
Afganistan'da oy verme işlemleri yeniden başladı

Afganistan'da milletvekili seçimlerinde dün çeşitli nedenlerle kapalı olan bazı seçim merkezlerinde bugün oy verme işlemleri yeniden başladı.

Bağımsız Seçim Komisyonu, ülke genelinde 14 vilayette dün farklı nedenlerle kapalı olan yaklaşık 400 seçim merkezinde bugün oy kullanılabileceğini açıkladı.

Halk, sabahın erken saatlerinden itibaren seçim merkezlerine giderek milli mecliste kendilerini temsil edecek kişileri belirlemek için tercihlerini yapıyor.

İntihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmişti

Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı yarışıyor.

Öte yandan dün akşam saatlerinde başkent Kabil'de bir seçim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmişti. Dün gün boyu ülke genelinde seçimleri hedef alan 193 saldırı yapılmış, toplamda çoğu sivil 36 kişi ölmüştü.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 09:21
  1. Afganistan'da milletvekili seçimleri
  2. seçim merkezleri
  3. Bağımsız Seçim Komisyonu
  4. Kabil
  5. intihar saldırısı

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