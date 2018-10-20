Afganistan'da halk sandık başında
Afganistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.20 Ekim 2018 Cumartesi 09:20
Afganistan'da seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren seçimmerkezlerine giderek milli mecliste kendilerini temsil edecek kişileri belirlemek için tercihlerini yapıyor.
Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı yarışıyor.
Öte yandan ülkede, Taliban teröristlerinin tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
Oy verme işleminin sona ermesiyle mühürlenecek sandıklar daha sonra sayım merkezine getirilecek.
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