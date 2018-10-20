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Afganistan'da halk sandık başında

Afganistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:20
Afganistan'da halk sandık başında

Afganistan'da seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren seçimmerkezlerine giderek milli mecliste kendilerini temsil edecek kişileri belirlemek için tercihlerini yapıyor.

Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı yarışıyor.

Öte yandan ülkede, Taliban teröristlerinin tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Oy verme işleminin sona ermesiyle mühürlenecek sandıklar daha sonra sayım merkezine getirilecek.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 09:20
  1. Afganistan
  2. milletvekili seçimi
  3. seçim
  4. Anadolu Ajansı

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