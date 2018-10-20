Afganistan'da halk sandık başında

Seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren seçim merkezlerine giderek milli mecliste kendilerini temsil edecek kişileri belirlemek için tercihlerini yapıyor.

Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı yarışıyor. Öte yandan ülkede, Taliban teröristlerinin tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Oy verme işleminin sona ermesiyle mühürlenecek sandıklar daha sonra sayım merkezine getirilecek.