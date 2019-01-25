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Afganistan'da FETÖ'ye ait okullara baskın

Güvenlik güçleri FETÖ'ye ait Mezar-ı Şerif'te erkek ve kız ile Herat kız liselerine baskın düzenleyerek yönetimi devraldı- Yetkililer, söz konusu 3 okulun yönetiminin en kısa zamanda Türkiye Maarif Vakfına devredileceğini açıkladı

25 Ocak 2019 Cuma 13:47
Afganistan'da FETÖ'ye ait okullara baskın

KABİL (AA) - Afganistan'da güvenlik güçleri Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait Mezar-ı Şerif'te erkek ve kız ile Herat kız liselerine baskın düzenledi ve yönetimlerini devraldı.

FETÖ mensuplarının kışkırttığı öğrencilerin engellemeye çalışmasına rağmen, güvenlik güçleri mahkeme kararıyla okullara operasyon düzenledi ve devir işlemleri başlatıldı.

Afgan yetkililer, söz konusu 3 okulun yönetiminin en kısa zamanda Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredileceğini açıkladı.

Bu okullara ilaveten Afganistan'ın başkenti Kabil ile Herat, Mezar-ı Şerif, Kandahar, Nangarhar ve Cüzcan vilayetlerinde bulunan FETÖ'ye ait 12 okuldan 6'sı TMV'ye devredilecek.

İki ülkenin eğitim bakanlarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 13:47
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