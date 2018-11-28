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Afganistan'da eski istihbarat başkanının evine saldırı

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:47
Afganistan'da eski istihbarat başkanının evine saldırı

KABİL (AA) - Eski Afganistan İstihbarat Başkanı Amrullah Saleh'in başkent Kabil'deki evine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Afganistan'ın diğer eski İstihbarat Başkanı Rahmatullah Nabil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu akşam kendisinin de Saleh'in evinde misafir olduğunu, sohbet sırasında 3 kişinin eve silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda kimsenin zarar görmediği ifade eden Nabil, saldırganların, Amrullah Saleh'in korumaları tarafından püskürtüldüğünü ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:47
  1. Afganistan
  2. eski istihbarat başkanı
  3. saldırı

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