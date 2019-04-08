Afganistan'da eski bakana 3 yıl hapis cezası

Afganistan'da eski bakana 3 yıl hapis cezası08 Nisan 2019 Pazartesi 19:45
KABİL (AA) - Afganistan'da eski Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Abdulrazzak Vahidi, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Afganistan Başsavcılığı sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, eski Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Vahidi'nin bakanlığı döneminde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.
Resuli, eski bakan Vahidi'nin yargılandığı mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında tutuklama kararı çıkartıldığını belirtti.
Vahidi'nin kararın ardından başkent Kabil'deki Puli Çarhi Hapishanesine götürüldüğü öğrenildi.
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