Afganistan'da eski bakana 3 yıl hapis cezası

KABİL (AA) - Afganistan'da eski Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Abdulrazzak Vahidi, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Afganistan Başsavcılığı sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, eski Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Vahidi'nin bakanlığı döneminde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Resuli, eski bakan Vahidi'nin yargılandığı mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında tutuklama kararı çıkartıldığını belirtti. Vahidi'nin kararın ardından başkent Kabil'deki Puli Çarhi Hapishanesine götürüldüğü öğrenildi.

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