Afganistan'da devriye gezen güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde devriye gezen güvenlik güçlerine düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi. Faryab Emniyet Müdürü General Gaibullah Sadat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faryab'ın Kata Kale bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, kendisinin, güvenlik güçleriyle beraber bölgede devriye yaptığı sırada patlatıldığını söyledi. Saldırıda kendisinin yara almadan sağ kurtulduğunu ifade eden Sadat, 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sadat, saldırıda iki sivil ile 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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