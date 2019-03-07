Afganistan'da devlet erkanının bulunduğu törene roketli saldırı Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin katıldığı törenin düzenlendiği stada roket ve havanlı saldırı gerçekleştirildi- Saldırıda, 3 kişi öldü, aralarında temmuz ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday Abdul Latif Pedram'ın bulunduğu 22 kişi yaralandı

KABİL (AA) - Afganistan'da, Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla stadda devlet erkanının katılımıyla gerçekleşen törene yapılan roket ve havanlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in Barçi bölgesindeki Musalla Stadı'nda toplanan kalabalığın üzerine roket ve havan saldırısı düzenlendiğini söyledi. Rahimi, saldırıların, Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve devlet erkanın katıldığı törene yapıldığını kaydetti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralananlar arasında temmuz ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Abdul Latif Pedram'ın da bulunduğu bildirildi. Saldırı esnasında törende, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Cumhurbaşkanı adayı Hanif Atmar, Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani bulunuyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.