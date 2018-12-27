Afganistan'da DEAŞ'ın sözde sözcüsü öldürüldü

Afganistan'da DEAŞ'ın sözde sözcüsü öldürüldü27 Aralık 2018 Perşembe 13:25
KABİL (AA) - Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'in sözde Horasan sözcüsünün düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, DEAŞ'in Horasan kolu sözde sözcüsü Sultan Aziz Ezam'ın güvenlik güçlerinin düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Rahimi, saldırıda ayrıca Ezam'ın 3 korumasının da öldüğünü belirtti.
Hava saldırısının nerede düzenlendiği açıklanmadı.
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