Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afganistan'da DEAŞ operasyonu!

Afganistan'da gerçekleştirilen operasyonda 20 DEAŞ üyesi öldürüldü.

15 Nisan 2018 Pazar 15:29
Afganistan'da DEAŞ operasyonu!

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü öğrenildi.

Cüzcan Vali Yardımcısı Abdurahman Mahmudi, yaptığı açıklamada, Derzab'daki DEAŞ mevzilerinin havadan ve karadan düzenlenen operasyonla vurulduğunu söyledi.
Saldırıda 20 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Mahmudi, 16 DEAŞ mensubunun da yaralandığını belirtti.

Mahmudi, operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Mahmudi, operasyon sonucu örgüt kontrolündeki birçok bölgenin geri alındığını vurguladı.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 15:29
  1. Afganistan
  2. deaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop Milletvekili Maviş Durağan mesaisinde
    1. Sinop Milletvekili Maviş Durağan..
    2. İsrail'den bir skandal karar daha!
    3. Antalya’da'çocuğum hasta 100 bin TL..
    4. Afganlar ülkelerine gönderiliyor
    5. Ümraniye Mesire Alanı piknik sezonuna..
    6. Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
    7. Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
    8. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
    9. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
    10. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
    11. Dortmund'da sakatlık şoku!
    12. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
    13. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
    14. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
    15. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
    16. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
    17. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
    18. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
    19. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
    20. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?