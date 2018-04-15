Afganistan'da DEAŞ operasyonu!

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü öğrenildi.



Cüzcan Vali Yardımcısı Abdurahman Mahmudi, yaptığı açıklamada, Derzab'daki DEAŞ mevzilerinin havadan ve karadan düzenlenen operasyonla vurulduğunu söyledi.

Saldırıda 20 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Mahmudi, 16 DEAŞ mensubunun da yaralandığını belirtti.



Mahmudi, operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 sivilin de yaralandığını kaydetti.



Mahmudi, operasyon sonucu örgüt kontrolündeki birçok bölgenin geri alındığını vurguladı.