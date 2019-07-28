Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci başladı

ANKARA (AA) - Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci resmen başladı. TOLOnews'da yer alan habere göre, Bağımsız Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aralarında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın da bulunduğu 18 adayın yarışacağını duyurdu. Seçim kampanyasının ilk gününde Cumhurbaşkanı Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah farklı etkinliklerde destekçilerine seslendi. Kampanya sürecinin 25 Eylül'de sona ereceği belirtildi. Seçim Komisyonu Başkanı Havva Alem Nuristani, cumhurbaşkanı adaylarının kampanyaları sırasında seçim yasasına saygı duymaları ve buna uygun hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de yapılacak.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.