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Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 3 ay ertelendi

30 Aralık 2018 Pazar 18:13
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 3 ay ertelendi

KABİL (AA) - Afganistan'da Nisan 2019'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin 3 ay ertelenerek temmuzda gerçekleşeceği bildirildi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Abdul Badi Sayyad, düzenlediği basın toplantısında, nisan ayında yapılması planlanan seçimin, bazı sorunların giderilmesi amacıyla ertelendiğini söyledi.

Sorunların başında güvenlik konularının geldiğini ifade eden Sayyad, bu nedenle cumhurbaşkanı seçiminin 20 Temmuz'da yapılacağını belirtti.

Ülkede daha önce cumhurbaşkanlığı seçiminin 20 Nisan 2019'da yapılacağı açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:13
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