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Afganistan'da cumhurbaşkanı adayı Atmar seçimlerin zamanında yapılmasında ısrarcı

Ülkede 28 Eylül'de gerçekleştirileceği duyurulan Cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Muhammed Hanif Atmar, seçimlerin zamanında yapılması için "yoğun çalışacağını" söyledi

28 Mayıs 2019 Salı 23:51
Afganistan'da cumhurbaşkanı adayı Atmar seçimlerin zamanında yapılmasında ısrarcı

MOSKOVA (AA) - Afganistan'da cumhurbaşkanı adaylarından Muhammed Hanif Atmar, ülkesinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılmasını sağlamak için "yoğun çalışacağını" söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı eski güvenlik danışmanı Atmar, AA muhabirine yaptığı açıklamada seçimlerin bu sefer zamanında yapılmasını, adil ve özgür bir seçim olacağını umduklarını ve bunun için yoğun çalışacaklarını dile getirdi.

Atmar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli olduğunu ve Afganistan halkının geleceğiyle ilgili iradesini belirleyeceğinin altını çizdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kabine değişikliklerini yorumlayan Atmar, bu tür kararlara sıklıkla karşı çıkıldığını ifade etti.

Muhammed Hanif Atmar, "Cumhurbaşkanı Gani'nin aldığı birçok karara, çoğu muhalefet lideri tarafından meydan okunuyor. Doğrusu (Gani) aldığı kararlarla kendini ve hükümetini saf dışı bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Atmar, cumhurbaşkanı adayı olarak önceliklerinin ne olduğuna ilişkin soruya, "milli birlik, barış ve güvenlik, adalet ve iyi yönetim" yanıtını verdi.

Taliban ile yapılan toplantılara katılmasının ardından yöneltilen eleştirilere yanıt veren Atmar, "Eleştirebilirler, kendi fikirleri olabilir fakat bizim için savaştığımız bu insanlarla konuşmak önemli ve artık barış yapma zamanı." şeklinde konuştu.

Atmar, "bir numaralı önceliğin" doğrudan Afganistanlılar arasında ülkenin geleceğini müzakere etmek için barış görüşmelerinin yapılması olduğunu vurgularken, barış görüşmeleri olmadan ülkede barışı getirmenin çok zor olacağına dikkat çekti.

Taliban'ın, yabancı askerlerin ülkeden geri çekilmesine yönelik talebinin "ulaşılabilir" olduğunu dile getiren Atmar, "Hepimiz yabancı askerlerin Afganistan'dan geri çekilmelerini istediğimizi söylüyoruz. Aynı zamanda yabancı savaşçıların Afganistan'dan çıkmasını istiyoruz. Bu hedeflere müzakereler aracılığıyla ulaşabileceğimize eminiz. Tüm askerlerin çekilmesi için gereken doğru şartlar üzerinde anlaştığımız vakit, ülkede yabancı asker varlığının sonu gelir." açıklamasında bulundu.

Yaklaşan seçimler için ocak ayında cumhurbaşkanı aday kaydını yaptıran Muhammed Hanif Atmar, 2008-2010 yıllarında da içişleri bakanlığı ve 2014-2018 yıllarında Afganistan milli güvenlik danışmanı görevlerinde bulundu. Atmar, istifasından sonra ülkenin en etkili siyasetçileri arasında olmaya devam etti.

- Cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'e ertelenmişti

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk etapta 20 Nisan'da yapılacağı duyurulmuştu. Seçim daha sonra 20 Temmuz'a ertelenmişti.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, 21 Mart'ta, "çeşitli sorunlar nedeniyle seçimlerin daha önce duyurulan tarihlerde düzenlenmesinin imkansız olduğunu" açıklamış ve temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanı seçiminin 28 Eylül'e ertelendiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Seçim yasasının üstünlüğünün daha iyi uygulanması, aynı zamanda şeffaflık ve seçmen kaydının temin edilmesi için cumhurbaşkanı, yerel konsey ve Gazni vilayeti için parlamento seçimleri 28 Eylül'de yapılacak." ifadesi kullanılmıştı.

Diğer yandan, birçok gözlemci, her iki tarihin de Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu hala geçen yılın ekim ayındaki genel seçimlerin sonuçlarını kesinleştirmeye çalıştığından gerçekçi olmadığı görüşünü taşıyordu.

Cumhurbaşkanı seçiminin, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad liderliğinde Taliban ile yürütülen barış görüşmelerine zaman tanımak için erteleneceği yönünde söylentiler de çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:51
  1. Afganistan
  2. Afganistan seçimleri
  3. Muhammed Hanif Atmar

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