Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin öldüğü bildirildi.03 Ağustos 2018 Cuma 14:12
Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasret, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Paktiya'nın Gerdiz şehrindeki Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında infilak ettirdiğini söyledi.
Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hasret, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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