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Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin öldüğü bildirildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:12
Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı

Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasret, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Paktiya'nın Gerdiz şehrindeki Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hasret, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 14:12
  1. Abdullah Hasret
  2. Paktiya Valiliği
  3. Gerdiz
  4. patlama

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