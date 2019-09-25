Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı ofisine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin seçim bürosuna yönelik bombalı saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 7 kişiyse yaralandı.25 Eylül 2019 Çarşamba 08:55
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde seçim bürosuna düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, AA'ya yaptığı açıklamada, Kandahar'ın 4. bölgesinde bulunan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin seçim bürosu girişine yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.
Barikzey, saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdiğini, 7 kişi de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'de yapılacak.
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