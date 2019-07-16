0553 313 94 23

Afganistan'da çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

16 Temmuz 2019 Salı 11:36
Afganistan'da çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Peştunkot ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Peştunkot'un Nadir Abad ve Nezir Abad köylerinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca çatışma sonucu 11 militanın öldürüldüğü, 7'sinin yaralandığı vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:36
  1. Afganistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC’den AB’nin Türkiye kararına sert tepki
    1. KKTC’den AB’nin Türkiye kararına sert..
    2. Yeni Malatyaspor, Erşan Yasa ve Mehmet..
    3. Türk Tarih Kurumu 15 Temmuz Paneli..
    4. TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet Sistemi..
    5. Maraton heyecanı zirve yapıyor
    6. Rizeli Vecihi evlilik teklifini böyle..
    7. Esad rejimi ve Rusya’dan İdlib’e..
    8. 15 Temmuz’u unutturmayacağız
    9. Kahta İlçesinde 15 Temmuz etkinliği
    10. S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
    11. Dev Türk şirketinden yerli otomobil..
    12. Başkan Ataç, Kara çiftini hacca..
    13. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    14. Dolmuştan düşen kişi öldü
    15. Millet direndi ümmet kazandı
    16. Çelikhan’da 15 Temmuz etkinliği
    17. Çaycuma’da eski köy geleneğini..
    18. Havuza ’Atlantis’ damgası!
    19. Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı
    20. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ kura..
    21. Doğa yürüyüşünde sürpriz evlenme..
    22. 16 yaşındaki çocuk, kazayla annesini..
    23. Nakliyeye belediye eli değdi
    24. S 400 füzesine benzettiği maketi..
    25. 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde
    26. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut..
    27. Askeri bando çaldı, vatandaşlar..
    28. Hakim-savcı ve yargı çalışanlarından..
    29. Sönmezalp Kültürpark’ta anıldı
    30. 10 ilde operasyon! Aralarında iş..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler