Afganistan'da çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Peştunkot ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Afganistan'ın kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Peştunkot'un Nadir Abad ve Nezir Abad köylerinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca çatışma sonucu 11 militanın öldürüldüğü, 7'sinin yaralandığı vurgulandı. Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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