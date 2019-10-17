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Taliban karakola saldırdı! Ölüler var

Afganistan'da Taliban militanlarının korucu karakoluna saldırması sonucu çıkan çatışmada 6 korucunun hayatını kaybettiği bildirildi.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:54
Taliban karakola saldırdı! Ölüler var

Afganistan'ın Nuristan vilayetinin Norgram ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 6 korucu hayatını kaybetti.

Norgram İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Cemil, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 6 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Cemil, 2 korucunun da yaralandığını söyledi.

Taliban, ölü sayısını 9 olarak açıkladı

Cemil, çatışmada ayrıca militanların da ağır kayıp verdiğini vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 9 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:54
  1. Afganistan'ın Nuristan vilayeti
  2. Taliban militanları
  3. Norgram İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Cemil
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