Taliban karakola saldırdı! Ölüler var Afganistan'da Taliban militanlarının korucu karakoluna saldırması sonucu çıkan çatışmada 6 korucunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın Nuristan vilayetinin Norgram ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 6 korucu hayatını kaybetti. Norgram İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Cemil, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti. Çatışmada 6 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Cemil, 2 korucunun da yaralandığını söyledi. Taliban, ölü sayısını 9 olarak açıkladı Cemil, çatışmada ayrıca militanların da ağır kayıp verdiğini vurguladı. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 9 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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