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Afganistan'da çatışma: 2 ölü

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:08
Afganistan'da çatışma: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Kads ilçesinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis öldü.

Badgis Valiliği Sözcüsü Camşid Şahabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Kads ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Camşid Şahabi, çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını söyledi.

Çatışmada 3 militanın öldürüldüğü bilgisini de aktaran Şahabi, 5 militanın yaralandığını ifade etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 9 askerin öldüğü iddia edildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:08
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