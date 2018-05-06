Afganistan'da camiye bombalı saldırı: En az 30 kişi öldü

AP ajansının haberine göre Afganistan'ın doğusunda Host vilayetinde yer alan ve seçmen kayıt merkezi olarak da kullanılan bir camide bomba patlatıldı. Afgan bir yetkili en az 30 ölü ve yaralı olduğunu aktardı.

Yerel yetkililer saldırıyı doğrularken henüz üstlenme açıklaması yapan olmadı.