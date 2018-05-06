Afganistan'da camiye bombalı saldırı: En az 30 kişi öldü
Afganistan'ın doğusunda seçmen kayıt merkezi olarak kullanılan bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 30 kişi öldü ve yaralandı.06 Mayıs 2018 Pazar 14:48
AP ajansının haberine göre Afganistan'ın doğusunda Host vilayetinde yer alan ve seçmen kayıt merkezi olarak da kullanılan bir camide bomba patlatıldı. Afgan bir yetkili en az 30 ölü ve yaralı olduğunu aktardı.
Yerel yetkililer saldırıyı doğrularken henüz üstlenme açıklaması yapan olmadı.
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