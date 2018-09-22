Afganistan'da saldırı: 7 çocuk hayatını kaybetti
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması nedeniyle 7 çocuk hayatını kaybetti.22 Eylül 2018 Cumartesi 11:51
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 çocuğun öldüğü bildirildi.
Şirin Tegab ilçe Asayiş Şube Amiri Gulam Ali, ilçenin Koh Sayyad köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını belirtti.
Patlamada 7 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 5 çocuğun da yaralandığını ifade eden Ali, yaralı çocuklardan ikisinin durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
Ali, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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