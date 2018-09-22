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Afganistan'da saldırı: 7 çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması nedeniyle 7 çocuk hayatını kaybetti.

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:51
Afganistan'da saldırı: 7 çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 çocuğun öldüğü bildirildi.

Şirin Tegab ilçe Asayiş Şube Amiri Gulam Ali, ilçenin Koh Sayyad köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını belirtti.

Patlamada 7 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 5 çocuğun da yaralandığını ifade eden Ali, yaralı çocuklardan ikisinin durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Ali, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 11:51
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