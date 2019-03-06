Afganistan'da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü var
Afganistan'ın Calabad kentine canlı bomba saldırısı düzenlendi. Meydana gelen olayda 16 kişi hayatını kaybetti.06 Mart 2019 Çarşamba 10:54
Afganistan'ın Celalabad kentinde düzenlenen canlı bomba saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti.
Afgan yetkililer, Celalabad kentinde havalimanına yakın bir noktada, bir inşaat firmasının ofisi yanında bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığını, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
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