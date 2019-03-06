0553 313 94 23

Afganistan'da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın Calabad kentine canlı bomba saldırısı düzenlendi. Meydana gelen olayda 16 kişi hayatını kaybetti.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:54
Afganistan'da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın Celalabad kentinde düzenlenen canlı bomba saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti.

Afgan yetkililer, Celalabad kentinde havalimanına yakın bir noktada, bir inşaat firmasının ofisi yanında bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığını, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:54
  1. Afganistan
  2. canlı bomba

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Hıristiyan terörü de durmak bilmiyor :)

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İZAYDAŞ, Atık Yönetimi Zirvesi’ne katıldı
  1. İZAYDAŞ, Atık Yönetimi Zirvesi’ne..
  2. Uluslararası Sinema ve Gençlik..
  3. Görevlendirme yapılan belediyelerin..
  4. Hıdırellez 2019 ne zaman | Hıdırellez..
  5. İsmet Yıldırım, mimar ve mühendislerle..
  6. Endonezya’daki maden faciasında ölü..
  7. HDP ile bir olanları patates soğan..
  8. İş dünyası ile bir araya gelen Hazine..
  9. Türkiye'den İsrail hamlesi! RASAT'ın..
  10. Konyaspor yönetiminden TBF'ye ziyaret
  11. Tur tekneleri turizm sezonuna..
  12. Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle..
  13. Bakan Turhan kopilot aracı kullandı
  14. Aydın’da 4 yeni ambulans sağlık..
  15. Beyza talep etti Başkan adayı Bıyık..
  16. Uysal , Meydankavağı sakinleriyle..
  17. Başkan Akgün, evi yanan ailenin..
  18. Ardahan'da cezaevi görevlileri..
  19. Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
  20. Başkan Çiftçi: "Gürün’ü güzel yerlere..
  21. Benzinle saçını yıkamak istedi...
  22. ÇOMÜ’den açıklama
  23. Gezici deprem simülasyon tırında..
  24. Küçükçekmece’de 15 yaşında çocuğun..
  25. Prof. Dr. Talat Çiftçi’nin yeni kitabı..
  26. Göktepeliler Şahin’e destek sözü verdi
  27. Türkiye’nin ilk kuduz antiserumu..
  28. Elazığ’da, Şehir Hastanesi 872..
  29. Celil Uzun, “Başkan artık yolun sonunu..
  30. Üniversite öğrencilerine uyuşturucunun..
Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

Günün Karikatürü

6 Mart 2019
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!