Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Faryab Valiliği Sözcüsü Ahmed Cavid Bidar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Almar'ın Çoymat köyünde yol kenarına yerleştirdiği bombayı, Korucu Komutanı General Faruk Kate'in de içinde bulunduğu zırhlı aracın bölgeden geçişi sırasında patlattığını belirtti.

Saldırıda General Kate ile 3 korumasının yaşamını yitirdiğini dile getiren Bidar, 3 korumanın da yaralandığını söyledi. Taliban'dan henüz açıklama yapmadı.