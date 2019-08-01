Afganistan'da bombalı saldırı Başkent Kabil'de kontrol noktasına yakın bölgede düzenlenen saldırıda iki polis yaşamını yitirdi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda iki polisin hayatını kaybettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, Kabil'de kontrol noktası yakınlarında yola tuzaklanmış bombanın patlatıldığını belirtti. Rahimi, saldırıda iki polisin öldüğünü, üç polisin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı üstlenen olmadı. Diğer yandan Herat vilayetindeki Şandand bölge yöneticisi Hekmatullah Hekmat, iki rakip Taliban grubu arasındaki çatışmada iki kadın ve bir çocuğun yaşamı yitirdiğini açıkladı.

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