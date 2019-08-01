0553 313 94 23

Afganistan'da bombalı saldırı

Başkent Kabil'de kontrol noktasına yakın bölgede düzenlenen saldırıda iki polis yaşamını yitirdi

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:33
Afganistan'da bombalı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda iki polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, Kabil'de kontrol noktası yakınlarında yola tuzaklanmış bombanın patlatıldığını belirtti.

Rahimi, saldırıda iki polisin öldüğünü, üç polisin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Diğer yandan Herat vilayetindeki Şandand bölge yöneticisi Hekmatullah Hekmat, iki rakip Taliban grubu arasındaki çatışmada iki kadın ve bir çocuğun yaşamı yitirdiğini açıkladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:33
  1. Afganistan
  2. Afganistan'ın başkenti Kabil
  3. bombalı saldırı
  4. Herat vilayeti
  5. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir’de fahri trafik müfettişleri ‘Mobil Uygulama’ ile ceza yazacak
    1. Eskişehir’de fahri trafik müfettişleri..
    2. FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
    3. 3. Tarım ve Orman Şurası Paydaş..
    4. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    5. Erciş’te bin 580 paket kaçak sigara..
    6. Veba bütün ilçeyi sardı! Giriş ve..
    7. İstanbul Valiliği’nden düzensiz..
    8. Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını..
    9. Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    10. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da aranan çocuk..
    11. Başkan Kılca: "Karatay’da asfaltsız..
    12. Baydilli Karaköprü’yü sokak sokak..
    13. İTO'ya göre fiyat artışları
    14. Büfe hırsızları polisten kaçamadı
    15. Şehit ailesinden Anayasa Mahkemesi'ne..
    16. Bu 7 belirti varsa şeker hastası..
    17. Çocuklar dijitalden uzakta doğal..
    18. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    19. Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis..
    20. Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin..
    21. Hollandalı turistler Oltu’ya hayran..
    22. ANALİZ - ABD-İran geriliminde Haşdi..
    23. Kuzey Koreli asker Güney'e iltica etti
    24. Ziya Sözen: “AYM’nin açıkladığı..
    25. Tuşba’da ’Birimler Arası Futbol..
    26. Göztepe’de yerliler atacak, yabancılar..
    27. İstanbul’da Temmuz ayında perakende ve..
    28. Başkan Çınar Kızılay’a kurban..
    29. Yazın sağlıklı kalmanın 10 kuralı
    30. Yunus Emre’yi ağabeyi öldürüp ilaçlama..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'