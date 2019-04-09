0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Afganistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı

09 Nisan 2019 Salı 19:06
Afganistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde, bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayın temizleme kurumuna ait bir araca yerleştirilen bombanın, Celalabad merkezinde patlatıldığını belirtti.

Hogyani, saldırıda üçü kadın 8 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir gün önce de Celalabad'ın 3. bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir polis hayatını kaybetmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 19:06
  1. Afganistan
  2. Nangarhar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tümer Metin, Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı
    1. Tümer Metin, Beşiktaş'ın yeni hocasını..
    2. Karabükspor’da Giresunspor maçı..
    3. GÜNCELLEME - Denizli'de okul..
    4. Gaziantep'te yıldırım isabet eden..
    5. FETÖ firarisi eski savcı Akkaş'ın..
    6. Antalya'da yakalanan 5 kaçakçıdan 2'si..
    7. Bakan Soylu, polis teşkilatını..
    8. Selahattin Kılıçsallayan'dan gümüş..
    9. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    10. Şanlıurfa’da yağışlar sele neden oldu
    11. ABD'de acil durum ilan edildi
    12. AİHM'e Türk kadın yargıç!
    13. Ceylanpınar’da sağanak yağış etkili..
    14. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti..
    15. Konyaspor, Sivasspor maçı..
    16. Rize’de ormanlık alanda yangın
    17. Türk Polis Teşkilatının 174. yıl..
    18. İstanbul’daki seçimlere ilişkin..
    19. Almanya'da yaşayan Türkler, Türkiye'ye..
    20. Erdoğan-Morales ortak basın toplantısı
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer