Afganistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı

Afganistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı09 Nisan 2019 Salı 19:06
KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde, bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayın temizleme kurumuna ait bir araca yerleştirilen bombanın, Celalabad merkezinde patlatıldığını belirtti.
Hogyani, saldırıda üçü kadın 8 kişinin yaralandığını aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bir gün önce de Celalabad'ın 3. bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir polis hayatını kaybetmişti.
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