Afganistan'da bombalı saldırı: 5 kişi öldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.21 Nisan 2018 Cumartesi 09:58
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, Hasaki Mine ilçe merkezi yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını ifade etti.
Patlama sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Hogyani, aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaralandığını söyledi.
Hogyani, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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