Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü Paktia eyaletinde bombalı araçla düzenlenen saldırı, yerel bir güvenlik gücü komutanını hedef aldı

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneydoğusundaki Paktia eyaletinin başkenti Gardez'de, bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Vali Vekili Abdul Wali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin Gardez Devlet Hastanesinin yakınlarında bir araca koydukları bombayı infilak ettirdiğini belirtti. Bombalı saldırının, yerel güvenlik gücü komutanı Aziz Ahmad'i hedef aldığını söyleyen Wali, olayda Ahmad, şoförü ve diğer 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Afganistan'da temmuzda artan şiddet olaylarında, 20 günde 160'tan fazla kişi öldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.